BASF Aktie News: BASF am Nachmittag mit Verlusten

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von BASF. Die BASF-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 2,6 Prozent auf 40,69 EUR abwärts.

Das Papier von BASF befand sich um 15:53 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 2,6 Prozent auf 40,69 EUR ab. Die BASF-Aktie sank bis auf 40,18 EUR. Mit einem Wert von 41,00 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 2.074.003 BASF-Aktien umgesetzt.

Bei 54,93 EUR markierte der Titel am 04.04.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 35,01 Prozent über dem aktuellen Kurs der BASF-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 40,18 EUR. Dieser Wert wurde am 05.08.2024 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die BASF-Aktie mit einem Verlust von 1,25 Prozent wieder erreichen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 3,34 EUR, nach 3,40 EUR im Jahr 2023. Experten gaben als mittleres Kursziel 50,40 EUR an.

Am 26.07.2024 hat BASF in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2024 – vorgestellt. Das EPS belief sich auf 0,48 EUR gegenüber 0,56 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Das vergangene Quartal hat BASF mit einem Umsatz von insgesamt 16,11 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 17,31 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 6,90 Prozent verringert.

Die Kennzahlen für Q3 2024 dürfte BASF am 30.10.2024 präsentieren. Schätzungsweise am 22.10.2025 dürfte BASF die Q3 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 3,51 EUR je Aktie in den BASF-Büchern.

