BASF-Aktie aktuell: BASF zeigt sich gestärkt

Zuletzt stieg die BASF-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,4 Prozent auf 52,75 EUR. Damit gibt das Wertpapier dem DAX, der bei 12.757 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die BASF-Aktie zog in der Spitze bis auf 53,08 EUR an. Mit einem Wert von 52,60 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 523.042 BASF-Aktien.

Am 07.11.2019 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 72,17 EUR. Am 16.03.2020 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 37,36 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 53,47 EUR an. Experten taxieren den BASF-Gewinn für das Jahr 2021 auf 3,29 EUR je Aktie.

Die BASF SE ist ein weltweit führendes Chemieunternehmen. Der Konzern verfügt über eines der umfangreichsten Produktportfolios im Bereich der Industriechemikalien und bedient mit seinen Produkten weltweit die Automobil-, Elektro-, Chemie- und Bauindustrie sowie die Argrar- und Pharmabranche und die Öl- und Gasförderindustrie. Die BASF entwickelt und produziert Haupt- und Vorprodukte wie hochveredelte Chemikalien, technische Kunststoffe und Veredelungsprodukte sowie Pflanzenschutzmittel, Öle und Gase. Die Präparate finden Verwendung bei der Herstellung von Farben und Lacken, Papierprodukten, Hygieneartikeln, Kraft-, Kunst- und Schmierstoffen, Pestiziden, bei der Wasseraufbereitung und einer Vielzahl anderer Anwendungsgebiete. BASF verfügt über Gesellschaften in 80 Ländern, über sechs Verbund- und rund 380 Produktionsstandorte und erreicht Kunden in fast allen Ländern der Welt.

