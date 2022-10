BASF Aktie News: BASF verzeichnet am Nachmittag Verluste

Aktien in diesem Artikel BASF 41,94 EUR

-0,60% Charts

News

Analysen

Die BASF-Aktie notierte um 04:22 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,8 Prozent auf 41,96 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die BASF-Aktie bis auf 41,38 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 41,81 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 1.288.217 BASF-Aktien umgesetzt.

Am 10.02.2022 erreichte der Anteilsschein mit 69,15 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 39,32 Prozent könnte die BASF-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 28.09.2022 gab der Anteilsschein bis auf 37,90 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die BASF-Aktie mit einem Verlust von 10,71 Prozent wieder erreichen.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 61,14 EUR.

BASF ließ sich am 27.07.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,37 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,03 EUR erwirtschaftet worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 16,31 Prozent auf 22.974,00 EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 19.753,00 EUR erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2022 wird am 26.10.2022 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten erwarten die Q3 2023-Kennzahlen am 25.10.2023.

Analysten erwarten für 2022 einen Gewinn in Höhe von 6,63 EUR je BASF-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BASF-Aktie

BASF-Aktie im Plus: EU-Kommission sichert BASF Millionen-Unterstützung zu

BASF-Aktie: Das sind die Analysten-Einstufungen des vergangenen Monats

BASF-Aktie auf Talfahrt: BASF entwickelt mit südkoreanischem Partner Systeme zur CO2-Abscheidung

Ausgewählte Hebelprodukte auf BASF Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BASF Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BASF

Bildquellen: BASF