BASF Aktie News: BASF am Mittag höher

Notierung im Fokus

Die Aktie von BASF gehört am Montagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von BASF konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,5 Prozent auf 42,06 EUR.

Die BASF-Aktie konnte um 11:48 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,5 Prozent auf 42,06 EUR. Im Tageshoch stieg die BASF-Aktie bis auf 42,17 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 41,87 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 288.821 BASF-Aktien den Besitzer.

Am 06.03.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 55,06 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 30,91 Prozent über dem aktuellen Kurs der BASF-Aktie. Bei einem Wert von 37,40 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.04.2025). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die BASF-Aktie derzeit noch 11,08 Prozent Luft nach unten.

BASF-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 2,25 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,31 EUR belaufen. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 49,33 EUR je BASF-Aktie aus.

Am 02.05.2025 hat BASF die Kennzahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,91 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,53 EUR je Aktie generiert. Umsatzseitig standen 17,40 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 0,86 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem BASF 17,55 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Voraussichtlich am 30.07.2025 dürfte BASF Anlegern einen Blick in die Q2 2025-Bilanz gewähren. Mit der Vorlage der Q2 2026-Bilanz von BASF rechnen Experten am 29.07.2026.

Experten taxieren den BASF-Gewinn für das Jahr 2025 auf 3,12 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BASF-Aktie

BASF-Aktie erhält von UBS AG Bewertung: Neutral

Aktien-Analyse: Warburg Research bewertet BASF-Aktie

DAX 40-Papier BASF-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in BASF von vor einem Jahr verloren