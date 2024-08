BASF Aktie News: BASF wird am Freitagnachmittag ausgebremst

Kursverlauf

Die Aktie von BASF gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die BASF-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,7 Prozent auf 41,29 EUR ab.

Um 15:52 Uhr fiel die BASF-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,7 Prozent auf 41,29 EUR ab. Die höchsten Verluste verbuchte die BASF-Aktie bis auf 41,22 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 41,59 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 622.759 BASF-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 04.04.2024 bei 54,93 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 33,05 Prozent. Am 05.08.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 40,18 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die BASF-Aktie derzeit noch 2,69 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2023 erhielten BASF-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 3,40 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 3,34 EUR. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 50,40 EUR je BASF-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte BASF am 26.07.2024. Es stand ein EPS von 0,48 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei BASF noch ein Gewinn pro Aktie von 0,56 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 6,90 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 16,11 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 17,31 Mrd. EUR US-Dollar umgesetzt.

BASF dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2024 voraussichtlich am 30.10.2024 präsentieren. Einen Blick in die Q3 2025-Bilanz können BASF-Anleger Experten zufolge am 22.10.2025 werfen.

Den erwarteten Gewinn je BASF-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 3,51 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BASF-Aktie

Analysten sehen für BASF-Aktie Luft nach oben

Freundlicher Handel: STOXX 50 bewegt sich zum Ende des Mittwochshandels im Plus

Handel in Europa: Euro STOXX 50 beendet den Mittwochshandel im Plus