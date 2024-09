BASF Aktie News: BASF am Montagmittag mit Aufschlag

BASF im Blick

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von BASF. Zuletzt sprang die BASF-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,6 Prozent auf 43,67 EUR zu.

Um 11:48 Uhr stieg die BASF-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,6 Prozent auf 43,67 EUR. In der Spitze legte die BASF-Aktie bis auf 43,90 EUR zu. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 43,80 EUR. Bisher wurden via XETRA 441.441 BASF-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 04.04.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 54,93 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 25,78 Prozent könnte die BASF-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 05.08.2024 (40,18 EUR). Derzeit notiert die BASF-Aktie damit 8,70 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Für BASF-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 3,40 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 3,40 EUR ausgeschüttet werden. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 50,30 EUR aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 abgelaufenen Quartal legte BASF am 26.07.2024 vor. BASF hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,48 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,56 EUR je Aktie gewesen. Mit einem Umsatz von 16,11 Mrd. EUR, gegenüber 17,31 Mrd. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 6,90 Prozent präsentiert.

Am 30.10.2024 werden die Q3 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Präsentation der Q3 2025-Finanzergebnisse von BASF rechnen Experten am 22.10.2025.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem BASF-Gewinn in Höhe von 3,50 EUR je Aktie aus.

