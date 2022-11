BASF Aktie News: Investoren trennen sich am Vormittag vermehrt von BASF

Aktien in diesem Artikel BASF 47,65 EUR

Die Aktionäre schickten das Papier von BASF nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 09:22 Uhr 0,8 Prozent auf 47,89 EUR. Bei 47,85 EUR markierte die BASF-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 48,20 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 48.455 BASF-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 69,15 EUR erreichte der Titel am 10.02.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die BASF-Aktie damit 30,74 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 37,90 EUR ab. Derzeit notiert die BASF-Aktie damit 26,36 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 59,03 EUR.

BASF ließ sich am 27.07.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,37 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,56 EUR erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite standen 22.974,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 19.669,00 EUR umgesetzt.

Die Vorlage der Q4 2022-Finanzergebnisse wird für den 24.02.2023 terminiert. Am 23.02.2024 wird BASF schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2023 präsentieren.

Experten taxieren den BASF-Gewinn für das Jahr 2022 auf 6,71 EUR je Aktie.

