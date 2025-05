BASF Aktie News: BASF tendiert am Mittag nordwärts

Kursverlauf

Die Aktie von BASF zählt am Dienstagmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von BASF zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,9 Prozent auf 45,05 EUR.

Die BASF-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:48 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,9 Prozent auf 45,05 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die BASF-Aktie bei 45,18 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 44,55 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 636.619 BASF-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 55,06 EUR. Dieser Kurs wurde am 06.03.2025 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 22,22 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.04.2025 bei 37,40 EUR. Der derzeitige Kurs der BASF-Aktie liegt somit 20,45 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,31 EUR, nach 2,25 EUR im Jahr 2024. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 50,56 EUR.

BASF ließ sich am 02.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,91 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,53 EUR je Aktie vermeldet. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 17,40 Mrd. EUR – eine Minderung von 0,86 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 17,55 Mrd. EUR eingefahren.

Die Kennzahlen für Q2 2025 dürfte BASF am 30.07.2025 präsentieren. Die Veröffentlichung der BASF-Ergebnisse für Q2 2026 erwarten Experten am 29.07.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,16 EUR je BASF-Aktie belaufen.

