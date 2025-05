BASF Aktie News: BASF am Dienstagvormittag mit negativen Vorzeichen

Aktienentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von BASF. Die BASF-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 44,50 EUR abwärts.

Werte in diesem Artikel

Das Papier von BASF befand sich um 09:07 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,3 Prozent auf 44,50 EUR ab. Die höchsten Verluste verbuchte die BASF-Aktie bis auf 44,42 EUR. Bei 44,55 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten 93.513 BASF-Aktien den Besitzer.

Bei 55,06 EUR markierte der Titel am 06.03.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 23,73 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der BASF-Aktie. Am 07.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 37,40 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 15,96 Prozent unter dem aktuellen Kurs der BASF-Aktie.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,31 EUR. Im Vorjahr hatte BASF 2,25 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 50,56 EUR.

BASF veröffentlichte am 02.05.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,91 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,53 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,86 Prozent auf 17,40 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel hatte BASF 17,55 Mrd. EUR umgesetzt.

Am 30.07.2025 dürfte die Q2 2025-Bilanz von BASF veröffentlicht werden. Experten kalkulieren am 29.07.2026 mit der Veröffentlichung der Q2 2026-Bilanz von BASF.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass BASF ein EPS in Höhe von 3,16 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BASF-Aktie

DAX 40-Wert BASF-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in BASF von vor 3 Jahren angefallen

Experten sehen bei BASF-Aktie Potenzial

BASF-Aktie: Goldman Sachs Group Inc. vergibt Buy