BASF Aktie News: BASF legt am Dienstagmittag zu

Die BASF-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 12:22 Uhr 1,2 Prozent im Plus bei 47,27 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die BASF-Aktie bei 47,34 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 47,00 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 767.880 BASF-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 10.02.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 69,15 EUR an. Mit einem Zuwachs von 31,65 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Kursverluste drückten das Papier am 28.09.2022 auf bis zu 37,90 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 24,71 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 57,03 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2022 abgelaufenen Quartal legte BASF am 26.10.2022 vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,77 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,56 EUR je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 11,58 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 19.669,00 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 21.946,00 EUR ausgewiesen.

Die Kennzahlen für Q4 2022 dürfte BASF am 24.02.2023 präsentieren. Mit der Vorlage der Q4 2023-Bilanz von BASF rechnen Experten am 23.02.2024.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2022 liegen bei durchschnittlich 6,73 EUR je BASF-Aktie.

