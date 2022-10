BASF Aktie News: BASF am Mittag fester

Aktien in diesem Artikel BASF 43,46 EUR

Im XETRA-Handel gewannen die BASF-Papiere um 12:22 Uhr 0,8 Prozent. In der Spitze gewann die BASF-Aktie bis auf 44,37 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 43,98 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 854.455 BASF-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (69,15 EUR) erklomm das Papier am 10.02.2022. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 37,35 Prozent über dem aktuellen Kurs der BASF-Aktie. Bei einem Wert von 37,90 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (28.09.2022). Mit einem Abschlag von mindestens 14,31 Prozent könnte die BASF-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 60,75 EUR je BASF-Aktie an.

BASF gewährte am 27.07.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2022 abgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 2,37 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte BASF 2,03 EUR je Aktie eingenommen. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 16,31 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 22.974,00 EUR umgesetzt, gegenüber 19.753,00 EUR im Vorjahreszeitraum.

Die BASF-Bilanz für Q3 2022 wird am 26.10.2022 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2023-Bilanz auf den 25.10.2023.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass BASF einen Gewinn von 6,62 EUR je Aktie in der Bilanz 2022 stehen haben dürfte.

BASF-Aktie in Grün: Gewerkschaft IG BCE will gegen BASF-Sparprogramm vorgehen

BASF-Aktie springt an: BASF mit Gewinnrückgang - Sparprogramm soll Abhilfe verschaffen

BASF-Aktie und Covestro-Aktie verlieren: Morgan Stanley-Studie belastet Chemiebranche - BASF baut in China Anlage für Neopentylglykol -Herstellung

