BASF Aktie News: BASF am Montagnachmittag in Grün

Aktien in diesem Artikel BASF 51,24 EUR

1,18% Charts

News

Analysen

Die Aktionäre schickten das Papier von BASF nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 04:22 Uhr 1,6 Prozent auf 51,47 EUR. Die BASF-Aktie zog in der Spitze bis auf 51,69 EUR an. Zur Startglocke stand der Titel bei 50,73 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 1.877.471 BASF-Aktien den Besitzer.

Am 10.02.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 69,15 EUR an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die BASF-Aktie somit 25,57 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 28.09.2022 bei 37,90 EUR. Mit Abgaben von 35,80 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 58,95 EUR.

Am 27.07.2022 hat BASF die Kennzahlen zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 2,37 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,56 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat BASF im vergangenen Quartal 22.974,00 EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 16,80 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte BASF 19.669,00 EUR umsetzen können.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2022 wird am 24.02.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. BASF dürfte die Q4 2023-Ergebnisse Experten zufolge am 23.02.2024 präsentieren.

Experten taxieren den BASF-Gewinn für das Jahr 2022 auf 6,71 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BASF-Aktie

BASF-Aktie unbeeindruckt: Fitch bekräftigt Bonitätsrating von BASF

Oktober 2022: Analysten sehen Potenzial bei BASF-Aktie

Stimmen für Verbot von Dividenden für Profiteure der Gas- und Strompreisbremse mehren sich

Ausgewählte Hebelprodukte auf BASF Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BASF Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BASF

Bildquellen: BASF SE