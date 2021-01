BASF-Aktie aktuell: BASF wird ausgebremst

Aktien in diesem Artikel BASF 67,74 EUR

Die BASF-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,5 Prozent auf 67,73 EUR ab. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX, der derzeit bei 13.932 Punkten notiert. Der Kurs der BASF-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 67,60 EUR nach. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 67,64 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 375.343 BASF-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (69,24 EUR) erklomm das Papier am 08.01.2021. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 37,36 EUR. Dieser Wert wurde am 16.03.2020 erreicht.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 66,03 EUR aus. Beim Gewinn 2022 gehen Experten vorab davon aus, dass BASF ein EPS in Höhe von 4,40 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Die BASF SE ist ein weltweit führendes Chemieunternehmen. Der Konzern verfügt über eines der umfangreichsten Produktportfolios im Bereich der Industriechemikalien und bedient mit seinen Produkten weltweit die Automobil-, Elektro-, Chemie- und Bauindustrie sowie die Argrar- und Pharmabranche und die Öl- und Gasförderindustrie. Die BASF entwickelt und produziert Haupt- und Vorprodukte wie hochveredelte Chemikalien, technische Kunststoffe und Veredelungsprodukte sowie Pflanzenschutzmittel, Öle und Gase. Die Präparate finden Verwendung bei der Herstellung von Farben und Lacken, Papierprodukten, Hygieneartikeln, Kraft-, Kunst- und Schmierstoffen, Pestiziden, bei der Wasseraufbereitung und einer Vielzahl anderer Anwendungsgebiete. BASF verfügt über Gesellschaften in 80 Ländern, über sechs Verbund- und rund 380 Produktionsstandorte und erreicht Kunden in fast allen Ländern der Welt.

