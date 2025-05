BASF Aktie News: BASF wird am Mittag ausgebremst

Kurs der BASF

Die Aktie von BASF gehört am Freitagmittag zu den Verlierern des Tages. Die BASF-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,2 Prozent auf 44,32 EUR.

Das Papier von BASF gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 11:48 Uhr ging es um 0,2 Prozent auf 44,32 EUR abwärts. In der Spitze fiel die BASF-Aktie bis auf 44,20 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 44,60 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 355.352 BASF-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (55,06 EUR) erklomm das Papier am 06.03.2025. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die BASF-Aktie somit 19,51 Prozent niedriger. Kursverluste drückten das Papier am 07.04.2025 auf bis zu 37,40 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 15,61 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Zuletzt erhielten BASF-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,25 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,31 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 50,56 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte BASF am 02.05.2025 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,91 EUR. Im Vorjahresviertel hatte BASF 1,53 EUR je Aktie erwirtschaftet. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 17,40 Mrd. EUR – eine Minderung von 0,86 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 17,55 Mrd. EUR eingefahren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2025 dürfte BASF am 30.07.2025 vorlegen. Mit der Vorlage der Q2 2026-Bilanz von BASF rechnen Experten am 29.07.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 3,15 EUR je Aktie in den BASF-Büchern.

