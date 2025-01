BASF Aktie News: BASF schiebt sich am Mittag vor

Aktienkurs aktuell

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagmittag der Anteilsschein von BASF. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,3 Prozent auf 44,73 EUR zu.

Um 11:48 Uhr stieg die BASF-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,3 Prozent auf 44,73 EUR. Die BASF-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 44,99 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 44,51 EUR. Von der BASF-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 731.447 Stück gehandelt.

Am 04.04.2024 markierte das Papier bei 54,93 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die BASF-Aktie 22,82 Prozent zulegen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 40,18 EUR. Dieser Wert wurde am 05.08.2024 erreicht. Abschläge von 10,17 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten gehen davon aus, dass BASF-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,49 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete BASF 3,40 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die BASF-Aktie bei 53,51 EUR.

Am 30.10.2024 äußerte sich BASF zu den Kennzahlen des am 30.09.2024 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,32 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte BASF ein EPS von -0,28 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz lag bei 15,74 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von 0,03 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 15,74 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird am 28.02.2025 erwartet. Die Q4 2025-Finanzergebnisse könnte BASF möglicherweise am 20.02.2026 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 3,47 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

