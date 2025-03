BASF Aktie News: BASF verteidigt am Montagmittag Tendenz

BASF im Blick

Die Aktie von BASF zeigt sich am Montagmittag ohne große Bewegung. Die BASF-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 52,60 EUR.

Mit einem Wert von 52,60 EUR bewegte sich die BASF-Aktie um 11:48 Uhr auf dem Niveau des Vortages. In der Spitze legte die BASF-Aktie bis auf 53,04 EUR zu. In der Spitze fiel die BASF-Aktie bis auf 52,11 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 52,93 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 513.672 BASF-Aktien.

Am 06.03.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 55,06 EUR an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die BASF-Aktie 4,68 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 06.08.2024 bei 40,18 EUR. Derzeit notiert die BASF-Aktie damit 30,93 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

BASF-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 3,40 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,32 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die BASF-Aktie bei 55,00 EUR.

Am 28.02.2025 äußerte sich BASF zu den Kennzahlen des am 31.12.2024 ausgelaufenen Quartals. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,88 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -1,78 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Das vergangene Quartal hat BASF mit einem Umsatz von insgesamt 15,86 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 15,87 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,09 Prozent verringert.

BASF dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2025 voraussichtlich am 02.05.2025 präsentieren. Schätzungsweise am 23.04.2026 dürfte BASF die Q1 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass BASF einen Gewinn von 3,44 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

