BASF Aktie News: BASF am Montagnachmittag mit angezogener Handbremse

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Montagnachmittag die Aktie von BASF. Bei der BASF-Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 52,53 EUR.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 15:52 Uhr die BASF-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 52,53 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die BASF-Aktie bisher bei 53,04 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die BASF-Aktie bisher bei 52,11 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 52,93 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 818.643 BASF-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 06.03.2025 bei 55,06 EUR. Der derzeitige Kurs der BASF-Aktie liegt somit 4,59 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 40,18 EUR erreichte der Anteilsschein am 06.08.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die BASF-Aktie 30,75 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für BASF-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 3,40 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,32 EUR ausgeschüttet werden. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die BASF-Aktie bei 55,00 EUR.

Die Zahlen des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte BASF am 28.02.2025. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,88 EUR. Im Vorjahresquartal hatten -1,78 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,09 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 15,86 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 15,87 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q1 2025-Finanzergebnisse wird für den 02.05.2025 terminiert. Experten erwarten die Q1 2026-Kennzahlen am 23.04.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,44 EUR je BASF-Aktie belaufen.

