BASF Aktie News: Anleger greifen bei BASF am Vormittag zu

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von BASF. Zuletzt wies die BASF-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,1 Prozent auf 53,06 EUR nach oben.

Um 09:07 Uhr wies die BASF-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,1 Prozent auf 53,06 EUR nach oben. Zwischenzeitlich stieg die BASF-Aktie sogar auf 53,41 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 53,08 EUR. Bisher wurden heute 199.240 BASF-Aktien gehandelt.

Am 06.03.2025 markierte das Papier bei 55,06 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der BASF-Aktie liegt somit 3,63 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 40,18 EUR fiel das Papier am 06.08.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 24,28 Prozent würde die BASF-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 3,40 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,32 EUR. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 55,00 EUR aus.

Am 28.02.2025 hat BASF die Kennzahlen zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,88 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte BASF -1,78 EUR je Aktie generiert. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,09 Prozent auf 15,86 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 15,87 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2025 dürfte BASF am 02.05.2025 präsentieren. BASF dürfte die Q1 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 23.04.2026 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 3,44 EUR je BASF-Aktie.

