BASF Aktie News: BASF gewinnt am Nachmittag an Fahrt

Aktien in diesem Artikel BASF 45,50 EUR

0,97% Charts

News

Analysen

Um 04:22 Uhr stieg die BASF-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,5 Prozent auf 45,71 EUR. Die BASF-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 45,74 EUR aus. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 44,64 EUR. Bisher wurden via XETRA 1.042.528 BASF-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 10.02.2022 erreichte der Anteilsschein mit 69,15 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die BASF-Aktie damit 33,90 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 28.09.2022 bei 37,90 EUR. Mit Abgaben von 20,61 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 60,18 EUR je BASF-Aktie an.

BASF ließ sich am 27.07.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. BASF hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,37 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2,03 EUR je Aktie gewesen. Umsatzseitig wurden 22.974,00 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte BASF 19.753,00 EUR umgesetzt.

Die Vorlage der Q3 2022-Finanzergebnisse wird am 26.10.2022 erwartet. Experten erwarten die Q3 2023-Kennzahlen am 25.10.2023.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2022 liegen bei durchschnittlich 6,63 EUR je BASF-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BASF-Aktie

BASF-Aktie fester: Energiekrise zwingt BASF zum Sparen - BASF-Tochter Wintershall DEA plant CO2-Lager unter der Nordsee

BASF-Aktie legt zu: DZ Bank belässt Einstufung von BASF auf 'Kaufen'

BASF-Aktie springt an: BASF mit Gewinnrückgang - Sparprogramm soll Abhilfe verschaffen

Ausgewählte Hebelprodukte auf BASF Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BASF Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BASF

Bildquellen: BASF SE