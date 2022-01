BASF Aktie News: BASF mit Verlusten

Aktien in diesem Artikel BASF 66,60 EUR

Die Aktie verlor zuletzt in der Stuttgart-Sitzung 0,3 Prozent auf 66,86 EUR. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX, der bislang bei 15.912 Punkten steht. Zwischenzeitlich weitete die BASF-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 66,47 EUR aus. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 66,51 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im Stuttgart-Handel 2.977 BASF-Aktien.

Am 07.04.2021 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 72,88 EUR an. Am 30.11.2021 gab der Anteilsschein bis auf 57,06 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 82,79 EUR je BASF-Aktie an. Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 6,11 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Die BASF SE ist ein weltweit führendes Chemieunternehmen. Der Konzern verfügt über eines der umfangreichsten Produktportfolios im Bereich der Industriechemikalien und bedient mit seinen Produkten weltweit die Automobil-, Elektro-, Chemie- und Bauindustrie sowie die Argrar- und Pharmabranche und die Öl- und Gasförderindustrie. Die BASF entwickelt und produziert Haupt- und Vorprodukte wie hochveredelte Chemikalien, technische Kunststoffe und Veredelungsprodukte sowie Pflanzenschutzmittel, Öle und Gase. Die Präparate finden Verwendung bei der Herstellung von Farben und Lacken, Papierprodukten, Hygieneartikeln, Kraft-, Kunst- und Schmierstoffen, Pestiziden, bei der Wasseraufbereitung und einer Vielzahl anderer Anwendungsgebiete. BASF verfügt über Gesellschaften in 80 Ländern, über sechs Verbund- und rund 380 Produktionsstandorte und erreicht Kunden in fast allen Ländern der Welt.

