BASF Aktie News: BASF am Mittag freundlich

Die Aktie von BASF gehört am Donnerstagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von BASF konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,5 Prozent auf 44,39 EUR.

Die BASF-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:46 Uhr 0,5 Prozent im Plus bei 44,39 EUR. Den Tageshöchststand markierte die BASF-Aktie bei 44,50 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 44,10 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten BASF-Aktien beläuft sich auf 325.266 Stück.

Bei 54,93 EUR erreichte der Titel am 04.04.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der BASF-Aktie liegt somit 19,19 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 40,18 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die BASF-Aktie 10,49 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 3,40 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 3,40 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 50,30 EUR an.

Die Zahlen des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte BASF am 26.07.2024. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,48 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,56 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 6,90 Prozent auf 16,11 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 17,31 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q3 2024-Bilanzvorlage von BASF wird am 30.10.2024 gerechnet. BASF dürfte die Q3 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 22.10.2025 präsentieren.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass BASF ein EPS in Höhe von 3,52 EUR in den Büchern stehen haben wird.

