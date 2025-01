BASF Aktie News: BASF schiebt sich am Donnerstagmittag vor

Aktienentwicklung

Die Aktie von BASF gehört am Donnerstagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von BASF zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,5 Prozent auf 45,49 EUR.

Die Aktie legte um 11:48 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,5 Prozent auf 45,49 EUR zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die BASF-Aktie bisher bei 45,61 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 45,51 EUR. Bisher wurden heute 310.845 BASF-Aktien gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 04.04.2024 auf bis zu 54,93 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die BASF-Aktie derzeit noch 20,75 Prozent Luft nach oben. Kursverluste drückten das Papier am 05.08.2024 auf bis zu 40,18 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 11,68 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

BASF-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 3,40 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,49 EUR belaufen. Experten gaben als mittleres Kursziel 54,07 EUR an.

BASF gewährte am 30.10.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,32 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte BASF ein EPS von -1,78 EUR je Aktie vermeldet. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,83 Prozent auf 15,74 Mrd. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 15,87 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q4 2024 dürfte BASF am 28.02.2025 präsentieren. Einen Blick in die Q4 2025-Bilanz können BASF-Anleger Experten zufolge am 20.02.2026 werfen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 3,48 EUR je Aktie in den BASF-Büchern.

