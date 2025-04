BASF Aktie News: BASF zeigt sich am Vormittag freundlich

Notierung im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochvormittag der Anteilsschein von BASF. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 2,3 Prozent auf 44,13 EUR zu.

Das Papier von BASF konnte um 09:07 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 2,3 Prozent auf 44,13 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die BASF-Aktie bisher bei 44,59 EUR. Mit einem Wert von 43,94 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der BASF-Aktie belief sich zuletzt auf 287.715 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 06.03.2025 bei 55,06 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 24,77 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 37,40 EUR ab. Abschläge von 15,25 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nach 2,25 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,32 EUR je BASF-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel der BASF-Aktie wird bei 52,14 EUR angegeben.

BASF gewährte am 28.02.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,88 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren -1,78 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat BASF mit einem Umsatz von insgesamt 15,86 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 15,87 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,09 Prozent verringert.

Mit der Q1 2025-Bilanzvorlage von BASF wird am 02.05.2025 gerechnet. Experten erwarten die Q2 2026-Kennzahlen am 29.07.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 3,21 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

