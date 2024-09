BASF Aktie News: BASF gewinnt am Dienstagnachmittag

Kursentwicklung

Die Aktie von BASF gehört am Dienstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,6 Prozent auf 45,87 EUR zu.

Die BASF-Aktie konnte um 15:52 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,6 Prozent auf 45,87 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die BASF-Aktie bei 45,98 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 45,69 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 921.599 BASF-Aktien.

Bei einem Wert von 54,93 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (04.04.2024). Mit einem Zuwachs von mindestens 19,75 Prozent könnte die BASF-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 05.08.2024 (40,18 EUR). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 12,42 Prozent.

Zuletzt erhielten BASF-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 3,40 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 3,33 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 50,10 EUR an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte BASF am 26.07.2024. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,48 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,56 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 16,11 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 6,90 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem BASF 17,31 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 30.10.2024 erfolgen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2025 rechnen Experten am 22.10.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je BASF-Aktie in Höhe von 3,47 EUR im Jahr 2024 aus.

