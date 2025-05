BASF Aktie News: Anleger schicken BASF am Vormittag ins Plus

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von BASF gehört am Montagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt ging es für das BASF-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 2,3 Prozent auf 42,38 EUR.

Die Aktie notierte um 09:06 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 2,3 Prozent auf 42,38 EUR zu. Bei 42,39 EUR erreichte die BASF-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 42,27 EUR. Bisher wurden heute 132.241 BASF-Aktien gehandelt.

Bei einem Wert von 55,06 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (06.03.2025). Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 29,92 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 37,40 EUR am 07.04.2025. Mit dem aktuellen Kurs notiert die BASF-Aktie 13,32 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für BASF-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,25 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,31 EUR ausgeschüttet werden. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 50,00 EUR.

Am 02.05.2025 hat BASF in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2025 – vorgestellt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,91 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,53 EUR je Aktie generiert. Umsatzseitig standen 17,40 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 0,86 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem BASF 17,55 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Mit der Q2 2025-Bilanzvorlage von BASF wird am 30.07.2025 gerechnet. BASF dürfte die Q2 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 29.07.2026 präsentieren.

Experten taxieren den BASF-Gewinn für das Jahr 2025 auf 3,14 EUR je Aktie.

