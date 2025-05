BASF Aktie News: BASF am Nachmittag gefragt

Aktienentwicklung

Die Aktie von BASF zählt am Dienstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,5 Prozent auf 42,56 EUR zu.

Die Aktie legte um 15:52 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,5 Prozent auf 42,56 EUR zu. Die BASF-Aktie legte bis auf 42,90 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 42,39 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1.084.466 BASF-Aktien.

Am 06.03.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 55,06 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die BASF-Aktie derzeit noch 29,37 Prozent Luft nach oben. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 37,40 EUR am 07.04.2025. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der BASF-Aktie 12,12 Prozent sinken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,31 EUR. Im Vorjahr hatte BASF 2,25 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 50,00 EUR für die BASF-Aktie aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte BASF am 02.05.2025 vor. In Sachen EPS wurden 0,91 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte BASF 1,53 EUR je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,86 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 17,40 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 17,55 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2025 wird am 30.07.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Veröffentlichung der BASF-Ergebnisse für Q2 2026 erwarten Experten am 29.07.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je BASF-Aktie in Höhe von 3,14 EUR im Jahr 2025 aus.

