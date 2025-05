BASF Aktie News: BASF am Dienstagvormittag fester

Aktie im Blick

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagvormittag der Anteilsschein von BASF. Die BASF-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 42,48 EUR.

Die BASF-Aktie konnte um 09:07 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 42,48 EUR. In der Spitze legte die BASF-Aktie bis auf 42,52 EUR zu. Bei 42,39 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 109.205 BASF-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 06.03.2025 bei 55,06 EUR. 29,61 Prozent Plus fehlen der BASF-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 07.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 37,40 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 11,96 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Zuletzt erhielten BASF-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,25 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,31 EUR aus. Analysten bewerten die BASF-Aktie im Durchschnitt mit 50,00 EUR.

BASF ließ sich am 02.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,91 EUR. Im Vorjahresviertel hatte BASF 1,53 EUR je Aktie erwirtschaftet. Umsatzseitig standen 17,40 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 0,86 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem BASF 17,55 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird für den 30.07.2025 terminiert. Einen Blick in die Q2 2026-Bilanz können BASF-Anleger Experten zufolge am 29.07.2026 werfen.

Den erwarteten Gewinn je BASF-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 3,14 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BASF-Aktie

BASF-Aktie legt zu: UBS bewertet BASF-Aktie mit Neutral in neuer Analyse

DAX 40-Papier BASF-Aktie: So viel Verlust hätte eine BASF-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

BASF-Aktie im Minus: Jefferies senkt BASF auf 'Hold'