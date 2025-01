BASF Aktie News: BASF schiebt sich am Nachmittag vor

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von BASF gehört am Dienstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von BASF konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,3 Prozent auf 47,52 EUR.

Werte in diesem Artikel

Das Papier von BASF legte um 15:52 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 1,3 Prozent auf 47,52 EUR. In der Spitze legte die BASF-Aktie bis auf 47,70 EUR zu. Bei 46,70 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 1.051.235 BASF-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 54,93 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (04.04.2024). Der derzeitige Kurs der BASF-Aktie liegt somit 13,50 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 40,18 EUR. Dieser Wert wurde am 05.08.2024 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die BASF-Aktie derzeit noch 15,45 Prozent Luft nach unten.

Zuletzt erhielten BASF-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 3,40 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,47 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 53,84 EUR je BASF-Aktie an.

BASF veröffentlichte am 30.10.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 0,32 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte BASF -1,78 EUR je Aktie verdient. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,83 Prozent auf 15,74 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 15,87 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 28.02.2025 erfolgen. BASF dürfte die Q4 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 20.02.2026 präsentieren.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 3,42 EUR je BASF-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BASF-Aktie

DZ BANK mit Investmenttipp: Kaufen-Note für BASF-Aktie

BASF-Aktie dreht ins Plus: BASF verfehlt Gewinnziel 2024 knapp

BASF-Analyse: BASF-Aktie von Deutsche Bank AG mit Buy bewertet