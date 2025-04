BASF Aktie News: BASF verteuert sich am Vormittag

Aktienentwicklung

Die Aktie von BASF zählt am Montagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt stieg die BASF-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,2 Prozent auf 45,48 EUR.

Um 09:07 Uhr ging es für das BASF-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,2 Prozent auf 45,48 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die BASF-Aktie bisher bei 45,49 EUR. Bei 45,35 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 143.528 BASF-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 55,06 EUR erreichte der Titel am 06.03.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die BASF-Aktie mit einem Kursplus von 21,06 Prozent wieder erreichen. Am 07.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 37,40 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 17,77 Prozent.

Nachdem im Jahr 2024 2,25 EUR an BASF-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,32 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 52,14 EUR für die BASF-Aktie.

BASF ließ sich am 28.02.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,88 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das BASF ein Ergebnis je Aktie von 1,53 EUR vermeldet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat BASF in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 9,66 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 15,86 Mrd. EUR im Vergleich zu 17,55 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

BASF wird die nächste Bilanz für Q1 2025 voraussichtlich am 02.05.2025 vorlegen. Die Veröffentlichung der BASF-Ergebnisse für Q2 2026 erwarten Experten am 29.07.2026.

Den erwarteten Gewinn je BASF-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 3,21 EUR fest.

