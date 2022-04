BASF Aktie News: BASF am Vormittag mit negativen Vorzeichen

Aktien in diesem Artikel BASF 51,10 EUR

-0,74% Charts

News

Analysen

Die Aktie verlor um 09:22 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,4 Prozent auf 50,63 EUR. In der Spitze büßte die BASF-Aktie bis auf 50,62 EUR ein. Den Handelstag beging das Papier bei 51,51 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 222.544 BASF-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (71,99 EUR) erklomm das Papier am 30.04.2021. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 29,67 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei einem Wert von 47,23 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.03.2022). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die BASF-Aktie derzeit noch 7,20 Prozent Luft nach unten.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 72,73 EUR aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte BASF am 25.02.2022 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,17 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,10 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 19.776,00 EUR gegenüber 15.905,00 EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2022 wird am 29.04.2022 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten erwarten die Q2 2023-Kennzahlen am 26.07.2023.

Experten taxieren den BASF-Gewinn für das Jahr 2023 auf 5,91 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BASF-Aktie

Ausblick: BASF vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Wintershall DEA rutscht in die Verlustzone - BASF-Aktie gewinnt

BASF-Aktie im Minus: BASF stellt auch bestehende Aktivitäten in Russland und Belarus weitgehend ein

Ausgewählte Hebelprodukte auf BASF Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf BASF Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf BASF

Bildquellen: BASF