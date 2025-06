Bayer Aktie News: Bayer macht am Mittag Boden gut

Notierung im Blick

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Bayer. Zuletzt ging es für das Bayer-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,7 Prozent auf 25,40 EUR.

Die Bayer-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 1,7 Prozent im Plus bei 25,40 EUR. Im Tageshoch stieg die Bayer-Aktie bis auf 25,48 EUR. Bei 25,10 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 708.220 Bayer-Aktien.

Am 02.10.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 31,03 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Bayer-Aktie somit 18,16 Prozent niedriger. Kursverluste drückten das Papier am 07.04.2025 auf bis zu 18,38 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 27,63 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem Bayer seine Aktionäre 2024 mit 0,110 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,111 EUR je Aktie ausschütten. Analysten bewerten die Bayer-Aktie im Durchschnitt mit 25,51 EUR.

Die Zahlen des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Bayer am 13.05.2025. Es stand ein EPS von 1,32 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Bayer noch ein Gewinn pro Aktie von 2,04 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Bayer im vergangenen Quartal 13,74 Mrd. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,20 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Bayer 13,77 Mrd. EUR umsetzen können.

Am 06.08.2025 werden die Q2 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Bayer dürfte die Q2 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 11.08.2026 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 4,55 EUR je Aktie belaufen.

