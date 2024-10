Bayer Aktie News: Bayer am Mittag verlustreich

Aktie im Blick

Die Aktie von Bayer gehört am Freitagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,3 Prozent auf 29,77 EUR.

Die Bayer-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr um 0,3 Prozent auf 29,77 EUR ab. In der Spitze fiel die Bayer-Aktie bis auf 29,74 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 29,87 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 331.337 Bayer-Aktien umgesetzt.

Am 12.10.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 45,46 EUR an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 52,70 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.03.2024 (24,96 EUR). Mit einem Kursverlust von 16,16 Prozent würde die Bayer-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,110 EUR. Im Vorjahr hatte Bayer 0,110 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Bayer-Aktie bei 32,25 EUR.

Am 06.08.2024 hat Bayer in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2024 – vorgestellt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,03 EUR. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -1,92 EUR ebenfalls auf diesem Niveau. Auf der Umsatzseite standen 11,14 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 11,04 Mrd. EUR umgesetzt.

Die Bayer-Bilanz für Q3 2024 wird am 05.11.2024 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2025-Bilanz auf den 11.11.2025.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 5,06 EUR je Bayer-Aktie belaufen.

