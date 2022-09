Bayer Aktie News: Bayer gibt am Montagmittag ab

Aktien in diesem Artikel Bayer 51,65 EUR

Die Aktie verlor um 12:22 Uhr in der XETRA-Sitzung 2,0 Prozent auf 51,60 EUR. Das Tagestief markierte die Bayer-Aktie bei 51,01 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 51,18 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 609.439 Bayer-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 67,99 EUR. Dieser Kurs wurde am 13.04.2022 erreicht. Gewinne von 24,11 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 06.12.2021 (43,91 EUR). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 17,53 Prozent.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 78,75 EUR.

Am 04.08.2022 äußerte sich Bayer zu den Kennzahlen des am 30.06.2022 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,93 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,61 EUR erwirtschaftet worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 18,10 Prozent auf 12.819,00 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 10.854,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2022-Finanzergebnisse wird für den 08.11.2022 terminiert. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2023-Bilanz auf den 07.11.2023.

Von Analysten wird erwartet, dass Bayer im Jahr 2022 7,86 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

