Bayer Aktie News: Bayer verbilligt sich am Nachmittag

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Bayer. Die Bayer-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,4 Prozent auf 27,99 EUR abwärts.

Die Bayer-Aktie musste um 15:52 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,4 Prozent auf 27,99 EUR abwärts. In der Spitze büßte die Bayer-Aktie bis auf 27,75 EUR ein. Mit einem Wert von 28,25 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 1.688.536 Bayer-Aktien umgesetzt.

Am 02.08.2023 markierte das Papier bei 53,80 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Bayer-Aktie ist somit 92,21 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.03.2024 (24,96 EUR). Der aktuelle Kurs der Bayer-Aktie ist somit 10,83 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenausschüttung für Bayer-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,110 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,110 EUR belaufen. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 34,90 EUR.

Am 14.05.2024 legte Bayer die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2024 endete, vor. Es stand ein EPS von 2,04 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Bayer noch ein Gewinn pro Aktie von 2,22 EUR in den Büchern gestanden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 4,34 Prozent auf 13,77 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 14,39 Mrd. EUR gelegen.

Voraussichtlich am 06.08.2024 dürfte Bayer Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. Experten kalkulieren am 31.07.2025 mit der Veröffentlichung der Q2 2025-Bilanz von Bayer.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 5,08 EUR je Aktie belaufen.

