Bayer Aktie News: Bayer am Nachmittag mit Kurseinbußen

Kurs der Bayer

Die Aktie von Bayer gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Bayer gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,5 Prozent auf 29,65 EUR abwärts.

Das Papier von Bayer befand sich um 15:52 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,5 Prozent auf 29,65 EUR ab. Die Abwärtsbewegung der Bayer-Aktie ging bis auf 28,91 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 29,80 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.369.229 Bayer-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 45,46 EUR markierte der Titel am 12.10.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Bayer-Aktie 53,32 Prozent zulegen. Bei 24,96 EUR erreichte der Anteilsschein am 07.03.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Bayer-Aktie damit 18,79 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,110 EUR. Im Vorjahr hatte Bayer 0,110 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 32,25 EUR.

Bayer ließ sich am 06.08.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,03 EUR erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -1,92 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 11,14 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 0,91 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 11,04 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Am 05.11.2024 werden die Q3 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Schätzungsweise am 11.11.2025 dürfte Bayer die Q3 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 5,06 EUR je Bayer-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Bayer-Aktie

KW 40: So bewegten sich die 40 DAX-Aktien in der vergangenen Woche

Gute Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 verbucht zum Handelsende Gewinne

Zuversicht in Europa: Euro STOXX 50 am Freitagnachmittag mit Kursplus