Bayer Aktie News: Bayer am Montagmittag kaum bewegt

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Montagmittag die Aktie von Bayer. Die Bayer-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt bei 26,19 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages.

Zum Vortag unverändert notierte die Bayer-Aktie um 11:47 Uhr im XETRA-Handel bei 26,19 EUR. Die Bayer-Aktie zog in der Spitze bis auf 26,26 EUR an. Das Tagestief markierte die Bayer-Aktie bei 25,83 EUR. Bei 25,99 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via XETRA 478.527 Bayer-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 53,80 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (02.08.2023). Das 52-Wochen-Hoch liegt 105,46 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Bayer-Aktie. Bei 24,96 EUR fiel das Papier am 07.03.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 4,68 Prozent.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,110 EUR. Im Vorjahr hatte Bayer 0,110 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 34,80 EUR je Bayer-Aktie aus.

Bayer gewährte am 14.05.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,04 EUR gegenüber 2,22 EUR im Vorjahresquartal. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Bayer in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 4,34 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 13,77 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 14,39 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Bayer wird die nächste Bilanz für Q2 2024 voraussichtlich am 06.08.2024 vorlegen. Die Veröffentlichung der Bayer-Ergebnisse für Q2 2025 erwarten Experten am 31.07.2025.

Den erwarteten Gewinn je Bayer-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 5,09 EUR fest.

