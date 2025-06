Bayer Aktie News: Bayer am Dienstagvormittag mit grünen Vorzeichen

Aktie im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Bayer. Zuletzt wies die Bayer-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 26,62 EUR nach oben.

Die Bayer-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:06 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,5 Prozent auf 26,62 EUR. Die Bayer-Aktie zog in der Spitze bis auf 26,72 EUR an. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 26,63 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 99.796 Bayer-Aktien umgesetzt.

Am 02.10.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 31,03 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 16,59 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 18,38 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 30,95 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem Bayer seine Aktionäre 2024 mit 0,110 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,111 EUR je Aktie ausschütten. Experten gaben als mittleres Kursziel 26,00 EUR an.

Bayer ließ sich am 13.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 1,32 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Bayer 2,04 EUR je Aktie eingenommen. Mit einem Umsatz von 13,74 Mrd. EUR, gegenüber 13,77 Mrd. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,20 Prozent präsentiert.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2025 wird am 06.08.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Am 11.08.2026 wird Bayer schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2026 präsentieren.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,55 EUR je Bayer-Aktie belaufen.

