Bayer Aktie News: Bayer am Freitagmittag höher

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Bayer. Zuletzt konnte die Aktie von Bayer zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,4 Prozent auf 26,60 EUR.

Die Bayer-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:48 Uhr in Grün und gewann 0,4 Prozent auf 26,60 EUR. Bei 26,60 EUR erreichte die Bayer-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 26,51 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 581.031 Bayer-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 42,58 EUR. Dieser Kurs wurde am 08.11.2023 erreicht. Der aktuelle Kurs der Bayer-Aktie ist somit 60,09 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Anteilsschein verbuchte am 07.03.2024 Kursverluste bis auf 24,96 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 6,15 Prozent könnte die Bayer-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nach 0,110 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,110 EUR je Bayer-Aktie. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 32,25 EUR je Bayer-Aktie aus.

Die Zahlen des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Bayer am 06.08.2024. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,03 EUR erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -1,92 EUR je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite standen 11,14 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 11,04 Mrd. EUR umgesetzt.

Mit der Q3 2024-Bilanzvorlage von Bayer wird am 05.11.2024 gerechnet. Bayer dürfte die Q3 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 11.11.2025 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Bayer im Jahr 2024 5,01 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

