Bayer Aktie News: Bayer gibt am Mittag ab

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Bayer. Die Bayer-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,3 Prozent bei 21,08 EUR.

Die Bayer-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 11:49 Uhr um 0,3 Prozent auf 21,08 EUR ab. Die Abwärtsbewegung der Bayer-Aktie ging bis auf 20,99 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 21,26 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 728.852 Bayer-Aktien umgesetzt.

Am 22.01.2024 markierte das Papier bei 33,14 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 57,19 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 18,41 EUR fiel das Papier am 27.11.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 12,66 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Bayer-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,110 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,109 EUR belaufen. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 24,13 EUR je Bayer-Aktie aus.

Die Zahlen des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Bayer am 12.11.2024. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -4,26 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -4,65 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Bayer in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 3,62 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 9,97 Mrd. EUR im Vergleich zu 10,34 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Am 05.03.2025 dürfte die Q4 2024-Bilanz von Bayer veröffentlicht werden. Experten erwarten die Q4 2025-Kennzahlen am 03.03.2026.

In der Bayer-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 5,00 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

