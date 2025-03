Bayer Aktie News: Bayer am Mittag leichter

Kursverlauf

Die Aktie von Bayer gehört am Donnerstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,8 Prozent auf 23,96 EUR.

Werte in diesem Artikel

Das Papier von Bayer gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 11:49 Uhr ging es um 1,8 Prozent auf 23,96 EUR abwärts. In der Spitze fiel die Bayer-Aktie bis auf 23,83 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 24,40 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 1.158.840 Bayer-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 02.10.2024 bei 31,03 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Bayer-Aktie derzeit noch 29,53 Prozent Luft nach oben. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 18,41 EUR am 27.11.2024. Mit Abgaben von 23,14 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,112 EUR. Im Vorjahr erhielten Bayer-Aktionäre 0,110 EUR je Wertpapier. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 24,88 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2024 abgelaufenen Quartal legte Bayer am 05.03.2025 vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,34 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Bayer 1,36 EUR je Aktie generiert. Mit einem Umsatz von 11,73 Mrd. EUR, gegenüber 11,86 Mrd. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 1,12 Prozent präsentiert.

Die Vorlage der Q1 2025-Finanzergebnisse wird am 13.05.2025 erwartet. Die Veröffentlichung der Bayer-Ergebnisse für Q1 2026 erwarten Experten am 13.05.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 4,49 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Bayer-Aktie

Zuversicht in Europa: Euro STOXX 50 schlussendlich freundlich

Schwacher Handel in Frankfurt: Das macht der LUS-DAX am Mittwochnachmittag

Schwacher Handel: DAX fällt nachmittags zurück