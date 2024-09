Bayer Aktie News: Bayer am Freitagmittag auf rotem Terrain

Blick auf Bayer-Kurs

Die Aktie von Bayer gehört am Freitagmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Bayer befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,4 Prozent auf 28,84 EUR ab.

Um 11:48 Uhr fiel die Bayer-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,4 Prozent auf 28,84 EUR ab. Im Tief verlor die Bayer-Aktie bis auf 28,69 EUR. Bei 28,76 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 821.312 Bayer-Aktien den Besitzer.

Am 22.09.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 48,91 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 69,57 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Kursverluste drückten das Papier am 07.03.2024 auf bis zu 24,96 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Bayer-Aktie 15,54 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2023 0,110 EUR an Bayer-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,110 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 32,25 EUR.

Bayer veröffentlichte am 06.08.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,03 EUR ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Bayer ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -1,92 EUR in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Bayer mit einem Umsatz von insgesamt 11,14 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 11,04 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,91 Prozent gesteigert.

Die kommende Q3 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 05.11.2024 veröffentlicht. Die Vorlage der Q3 2025-Ergebnisse wird von Experten am 11.11.2025 erwartet.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Bayer ein EPS in Höhe von 5,07 EUR in den Büchern stehen haben wird.

