Bayer Aktie News: Bayer tendiert am Freitagmittag südwärts

Bayer im Fokus

Die Aktie von Bayer gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Bayer-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,4 Prozent auf 25,89 EUR.

Die Bayer-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr um 0,4 Prozent auf 25,89 EUR ab. Die Bayer-Aktie sank bis auf 25,80 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 25,98 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 406.584 Bayer-Aktien.

Am 02.08.2023 erreichte der Anteilsschein mit 53,80 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 107,84 Prozent über dem aktuellen Kurs der Bayer-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 24,96 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 3,57 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Bayer-Aktie.

Experten gehen davon aus, dass Bayer-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,110 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Bayer 0,110 EUR aus. Analysten bewerten die Bayer-Aktie im Durchschnitt mit 34,90 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Bayer am 14.05.2024. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,04 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 2,22 EUR je Aktie in den Büchern standen. Das vergangene Quartal hat Bayer mit einem Umsatz von insgesamt 13,77 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 14,39 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 4,34 Prozent verringert.

Am 06.08.2024 dürfte die Q2 2024-Bilanz von Bayer veröffentlicht werden. Die Q2 2025-Finanzergebnisse könnte Bayer möglicherweise am 31.07.2025 präsentieren.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 5,09 EUR je Bayer-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Bayer-Aktie

Freundlicher Handel in Frankfurt: DAX beginnt Handel mit Gewinnen

Starker Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX-Börsianer greifen zum Handelsstart zu

Euro STOXX 50 aktuell: Anleger lassen Euro STOXX 50 zum Start des Donnerstagshandels steigen