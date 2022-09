Bayer Aktie News: Bayer zeigt sich am Nachmittag gestärkt

Aktien in diesem Artikel Bayer 48,66 EUR

Die Aktie notierte um 04:22 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,4 Prozent auf 48,56 EUR zu. Die Bayer-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 49,38 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 48,90 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Bayer-Aktien beläuft sich auf 1.120.675 Stück.

Am 13.04.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 67,99 EUR an. Derzeit notiert die Bayer-Aktie damit 28,59 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 06.12.2021 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 43,91 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Bayer-Aktie mit einem Verlust von 10,59 Prozent wieder erreichen.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 78,75 EUR.

Am 04.08.2022 lud Bayer zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2022 endete. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,93 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,61 EUR je Aktie in den Büchern standen. Umsatzseitig wurden 12.819,00 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Bayer 10.854,00 EUR umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 08.11.2022 erfolgen. Experten erwarten die Q3 2023-Kennzahlen am 07.11.2023.

Analysten erwarten für 2022 einen Gewinn in Höhe von 7,86 EUR je Bayer-Aktie.

