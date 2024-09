Bayer Aktie News: Bayer am Freitagvormittag gefragt

Blick auf Bayer-Kurs

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Bayer. Die Bayer-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,8 Prozent im Plus bei 29,36 EUR.

Die Bayer-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:06 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,8 Prozent auf 29,36 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Bayer-Aktie bisher bei 29,39 EUR. Bei 29,30 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 72.576 Bayer-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 45,83 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (30.09.2023). Das 52-Wochen-Hoch liegt 56,10 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Bayer-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 07.03.2024 auf bis zu 24,96 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 14,99 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nach 0,110 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,110 EUR je Bayer-Aktie. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Bayer-Aktie bei 32,25 EUR.

Bayer gewährte am 06.08.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie lag bei -0,03 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -1,92 EUR je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 11,14 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 0,91 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 11,04 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Bayer-Bilanz für Q3 2024 wird am 05.11.2024 erwartet. Einen Blick in die Q3 2025-Bilanz können Bayer-Anleger Experten zufolge am 11.11.2025 werfen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 5,07 EUR je Aktie in den Bayer-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Bayer-Aktie

Bayer-Aktie fester: Weiterer US-Zulassungsantrag für Nubeqa gestellt

Optimismus in Europa: Euro STOXX 50 zum Start des Donnerstagshandels im Aufwind

Bayer-Aktie stabil: Berenberg Bank beurteilt Bayer-Aktie mit Hold