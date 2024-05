Bayer Aktie News: Bayer gewinnt am Mittag an Boden

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Bayer gehört am Donnerstagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Bayer zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 2,2 Prozent auf 27,51 EUR.

Das Papier von Bayer legte um 11:49 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 2,2 Prozent auf 27,51 EUR. In der Spitze legte die Bayer-Aktie bis auf 27,55 EUR zu. Den Handelstag beging das Papier bei 27,00 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 698.190 Bayer-Aktien den Besitzer.

Bei 53,80 EUR markierte der Titel am 02.08.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Bayer-Aktie 95,57 Prozent zulegen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 24,96 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 9,27 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Bayer-Aktie.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,110 EUR an Bayer-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,209 EUR. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 34,90 EUR aus.

Am 14.05.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,04 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,22 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 13,77 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von 4,34 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 14,39 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2024 wird am 06.08.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Schätzungsweise am 31.07.2025 dürfte Bayer die Q2 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Bayer-Aktie in Höhe von 5,12 EUR im Jahr 2024 aus.

