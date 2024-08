Bayer Aktie News: Bayer am Freitagvormittag im Aufwind

Bayer im Blick

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagvormittag der Anteilsschein von Bayer. Die Bayer-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 27,87 EUR.

Die Aktie notierte um 09:06 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 27,87 EUR zu. Den Tageshöchststand markierte die Bayer-Aktie bei 27,92 EUR. Bei 27,86 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via XETRA 51.065 Bayer-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 12.09.2023 bei 51,32 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Bayer-Aktie derzeit noch 84,14 Prozent Luft nach oben. Bei einem Wert von 24,96 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.03.2024). Mit einem Abschlag von mindestens 10,44 Prozent könnte die Bayer-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem Bayer seine Aktionäre 2023 mit 0,110 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,110 EUR je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 31,89 EUR je Bayer-Aktie an.

Am 06.08.2024 hat Bayer die Kennzahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,03 EUR. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -1,92 EUR ebenfalls auf diesem Niveau. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 11,14 Mrd. EUR – ein Plus von 0,91 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Bayer 11,04 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Bayer-Bilanz für Q3 2024 wird am 05.11.2024 erwartet. Mit der Vorlage der Q3 2025-Bilanz von Bayer rechnen Experten am 11.11.2025.

Den erwarteten Gewinn je Bayer-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 5,07 EUR fest.

