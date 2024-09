Bayer Aktie News: Bayer am Mittag mit positiven Vorzeichen

Aktie im Blick

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagmittag der Anteilsschein von Bayer. Die Aktionäre schickten das Papier von Bayer nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,9 Prozent auf 30,66 EUR.

Um 11:48 Uhr sprang die Bayer-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,9 Prozent auf 30,66 EUR zu. Kurzfristig markierte die Bayer-Aktie bei 30,99 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 30,56 EUR. Der Tagesumsatz der Bayer-Aktie belief sich zuletzt auf 1.262.717 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 30.09.2023 bei 45,83 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Bayer-Aktie somit 33,10 Prozent niedriger. Am 07.03.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 24,96 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 18,59 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem im Jahr 2023 0,110 EUR an Bayer-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,110 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 32,25 EUR.

Die Zahlen des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Bayer am 06.08.2024. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,03 EUR vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -1,92 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 11,14 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 0,91 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 11,04 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2024 dürfte Bayer am 05.11.2024 vorlegen. Am 11.11.2025 wird Bayer schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2025 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Bayer im Jahr 2024 5,07 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

