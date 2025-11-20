Neue Funktionen als Erstes nutzen
Sie nutzen finanzen.net regelmäßig? Dann nutzen Sie jetzt neue Funktionen als Erstes!
Heute im FokusDAX stark im Plus -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich -- NVIDIA mit kräftigem Gewinnplus -- Palo Alto enttäuscht mit Gewinn -- RENK, HENSOLDT, Rheinmetall, AMD, Novartis im Fokus
eBay bringt Live-Shopping-Funktion nach Deutschland. BNP Paribas erhöht Kapitalpuffer. Mutares verkauft letzte Steyr-Beteiligung. Bayer-Lungenkrebs-Medikament erhält beschleunigte US-Zulassung.
Umfrage
Glauben Sie an eine Jahresendrally beim DAX?