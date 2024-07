Bechtle Aktie News: Bechtle legt am Dienstagmittag zu

Aktienentwicklung

Die Aktie von Bechtle zählt am Dienstagmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt wies die Bechtle-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 41,50 EUR nach oben.

Um 11:45 Uhr sprang die Bechtle-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 41,50 EUR zu. Zwischenzeitlich stieg die Bechtle-Aktie sogar auf 41,92 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 41,02 EUR. Der Tagesumsatz der Bechtle-Aktie belief sich zuletzt auf 66.042 Aktien.

Am 15.03.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 52,42 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 26,31 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Bechtle-Aktie. Bei 34,85 EUR fiel das Papier am 07.07.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Bechtle-Aktie derzeit noch 16,02 Prozent Luft nach unten.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,745 EUR. Im Vorjahr hatte Bechtle 0,700 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 54,81 EUR aus.

Bechtle ließ sich am 08.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,46 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,45 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 2,28 Prozent auf 1,50 Mrd. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,54 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Bechtle-Bilanz für Q2 2024 wird am 09.08.2024 erwartet. Experten erwarten die Q2 2025-Kennzahlen am 08.08.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 2,26 EUR je Aktie in den Bechtle-Büchern.

