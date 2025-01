Bechtle Aktie News: Bechtle tritt am Freitagvormittag auf der Stelle

Bechtle im Fokus

Die Aktie von Bechtle zeigt am Freitagvormittag wenig Änderung. Die Bechtle-Aktie kam im XETRA-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 31,34 EUR.

Die Bechtle-Aktie wies um 09:02 Uhr kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 31,34 EUR. In der Spitze gewann die Bechtle-Aktie bis auf 31,34 EUR. Die Bechtle-Aktie sank bis auf 31,24 EUR. Bei 31,24 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Bechtle-Aktien beläuft sich auf 858 Stück.

Der Anteilsschein kletterte am 15.03.2024 auf bis zu 52,42 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Bechtle-Aktie mit einem Kursplus von 67,26 Prozent wieder erreichen. Bei einem Wert von 29,90 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (16.12.2024). Der derzeitige Kurs der Bechtle-Aktie liegt somit 4,82 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2023 0,700 EUR an Bechtle-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,689 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 45,60 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Bechtle am 08.11.2024. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,45 EUR gegenüber 0,53 EUR im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite standen 1,51 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,48 Mrd. EUR umgesetzt.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Bechtle einen Gewinn von 1,97 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

